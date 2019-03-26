Экономика

13:13 26.03.2019

Французская Aigle Azur планирует перевезти в 2019г из Киева в Париж и обратно около 16 тыс. пассажиров

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Французская Aigle Azur планирует перевезти в 2019г из Киева в Париж и обратно около 16 тыс. пассажиров

Французская авиакомпания Aigle Azur в 2019 году планирует обслужить 9-10% пассажиропотока между Киевом и Парижем, что составляет около 16 тыс. пассажиров, сообщил на пресс-конференции в Киеве президент и генеральный директор Aigle Azur Франц Ивлен.

"Я верю в украинский рынок и у нас есть долгосрочные планы. В будущем мы надеемся на большее количество рейсов, чем три в неделю", - сказал он.

По его словам, компания рассчитывает на пассажиропоток в размере около 16 тыс. пассажиров в 2019 году.

"Между Киевом и Парижем путешествует около 160 тыс. пассажиров и мы рассчитываем получить около 9-10% этого пассажиропотока", - озвучил планы Ф.Ивлен.

По его словам, на направлении Киев-Париж конкуренция среди авиаперевозчиков практически отсутствует, что делает это направление привлекательным для Aigle Azur.

Авиакомпания будет осуществлять рейсы по маршруту между аэропортами Париж-"Орли" и Киев-"Борисполь" трижды в неделю: из Парижа - по вторникам, четвергам и субботам, из Киева - по средам, пятницам и воскресеньям. Перелет в одном направлении будет стоить около EUR74.

Как сообщалось, авиакомпания Aigle Azur откроет прямой рейс между аэропортами Париж-"Орли" и Киев-"Борисполь" с 18 апреля 2019 года.

На данный момент в Париж из Киева прямые рейсы выполняют авиакомпании МАУ и Air France.

Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Aigle Azur основана в 1946 году, осуществляет около 300 рейсов в неделю по 15 направлениям из пяти городов Франции.

Флот компании состоит из одного самолета Airbus A319, девяти Airbus A320 и двух Airbus A330-200s.

Теги: #планы #франция #украина #aigle_azur
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