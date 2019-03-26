"Укрспирт" в 2019г инвестирует 311 млн грн в систему е-учета продукции и модернизацию производства

Госпредприятие "Укрспирт" в 2019 году инвестирует 311 млн грн в электронную систему учета готовой и отгруженной продукции и модернизацию производства, сообщила пресс-служба "Укрспирта" агентству "Интерфакс-Украина".

По ее данным, инвестиции во внедрение системы учета продукции составят порядка 40 млн грн.

Кроме того, компания планирует в 2019 году установить линии по производству кормовых добавок на местах проведения деятельности (МПД) во Львовской и Сумской обл. общей мощностью 32,8 тыс. тонн в год.

В планах "Укрспирта" также расширить производство спирта-сырца на 9,8 тыс. тонн на площадках в Лопатинском и в Суходолах, запустить производство биоэтанола мощностью 24,4 тыс. тонн в год в Сторонибабах (все – Львовская обл.), модернизировать производственную площадку в Тхоровке (Киевская обл.) для производства технических жидкостей общей мощностью 4,08 тыс. тонн в год.

Кроме того, по данным пресс-службы, "Укрспирт" намерен установить энергосберегающее оборудование на двух площадках во Львовской обл. и одной – в Сумской.

По информации госкомпании, "Укрспирт" в марте согласовал с Минагропродом стратегический план на 2019-2023 год, который предусматривает инвестиции на этот период в размере 1,53 млрд грн.

"В первую очередь эти средства будут направлены на изготовление новых видов продукции (биоэтанола, спирта-сырца, высокопротеиновых кормовых добавок, биогаза и углекислоты), а также установление энергосберегающего оборудования. Кроме собственных средств, для реализации стратегического плана мы планируем привлекать краткосрочное финансирование от украинских банков", – сообщили в пресс-службе "Укрспирта".

Компания также рассматривает инвестиции от иностранных партнеров, в частности, проводит переговоры с китайскими партнерами по капиталовложениям в производство биоэтанола и дополнительных продуктов на базе трех существующих производственных площадок.

"Укрспирт" – крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. ГП находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.