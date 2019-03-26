Экономика

10:26 26.03.2019

Black Iron объявила о частном размещении на $1,5 млн под проект Шимановского железорудного месторождения

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Black Iron объявила о частном размещении на $1,5 млн под проект Шимановского железорудного месторождения

Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине объявила о намерении осуществить без посредников частное размещение до 25 млн юнитов компании по цене 0,06 канадских долларов (CAD) за штуку на сумму до $1,5 млн для реализации проекта строительства предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.

Как говорится в сообщении Black Iron на Торонтской фондовой бирже, каждый юнит состоит из одной простой акции и половины варранта на покупку акции по цене CAD0,09 за акцию в течение следующих трех лет.

В релизе указывается, что в случае роста курса акций до CAD0,15 и выше и удержания их на этом уровне в течение 10 дней, компания имеет право ускорить дату реализации варрантов до 30 дней с момента соответствующего уведомления. Помимо того на покупателей юнитов накладывается обязательство в течение 4 месяцев воздержаться от их продажи.

Согласно сообщению, привлеченные средства намечено использовать для продвижения проекта Шимановское (месторождение), включая обеспечение прав на земельный участок, дальнейшие переговоры о финансировании строительства и обеспечение оборотного капитала.

В релизе говорится, что закрытие предложения ожидается 29 марта этого года или до этой даты.

По мнению аналитика Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, изложенного в ежедневном обзоре инвесткомпании, данное предложение может быть связано с меморандумом о взаимопонимании, который Black Iron подписал в феврале с Glencore о возможном участии в проекте.

"Поскольку до этого размещения у Black Iron было 159,7 млн акций, мы рассчитываем, что инвестор будет владеть 13,5% Black Iron с новыми 25 млн акций и 19% – в случае реализации варрантов", - полагает эксперт.

Он добавил, что эта новость является позитивной как для Black Iron, так и для имиджа Украины как места для инвестиций, поскольку демонстрирует серьезность иностранных инвесторов в таких проектах, как Шимановское месторождение.

С момента публикации новости о частном размещении курс акций Black Iron на Торонтской бирже вырос с CAD0,06 до CAD0,07.

Как сообщалось, Black Iron с активами в Украине в феврале текущего года объявила о подписании необязывающего соглашения (меморандума) с дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд. При этом отмечалось, что Black Iron проводит переговоры с другими компаниями.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы – 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр).

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

По состоянию на октябрь 2018 года капитализация Black Iron, согласно ее презентации, составляла CAD13,6 млн.

В соответствии с презентацией, Шимановское месторождение имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн предполагаемых ресурсов, а также 188 млн тонн прогнозных. Содержание железа в измеренных ресурсах – 32%, магнетита – 19,5%.

Black Iron оценивает необходимые инвестиции для запуска первой очереди производства в 4 млн тонн железорудного сырья с содержанием железа 68% в $436 млн (из которых $260 млн – за счет экспортно-кредитных агентств и кредитов или облигаций), а для увеличения мощностей до 8 млн тонн в рамках второй очереди – в $312 млн. Компания рассчитывает начать строительство уже в 2020 году.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.

Теги: #black_iron #канада #украина #железная_руда
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