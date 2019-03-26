Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, договорилась о покупке ближневосточного конкурента Careem Networks за $3,1 млрд, сообщается в пресс-релизе компаний.

Из этой суммы $1,4 млрд будет выплачено денежными средствами, еще $1,7 млрд - конвертируемыми нотами.

Для завершения сделки потребуется разрешение регулирующих органов 15 стран, в которых работает Careem. В том числе это Египет, Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Марокко.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года. После этого Careem станет 100%-ным подразделением Uber, сохранив свой бренд.

Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес. Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

Данная сделка станет крупнейшей на Ближнем Востоке для технологической отрасли, отмечается в сообщении.