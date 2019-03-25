"Евроцемент-Украина" намерен переименоваться в "Балцем"

Акционеры "Евроцемент-Украина", входящее в "Евроцемент групп-Украина" (оба – Балаклея Харьковской обл.) холдинга "Евроцемент групп" (РФ), планируют переименовать компанию на "Балцем".

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий вопрос включен в повестку дня годового собрания акционеров, запланированного на 25 апреля.

Как указывается в сообщении, по итогам 2018 года ЧАО "Евроцемент-Украина" получило 9,9 млн грн чистой прибыли против чистого убытка в 145,6 млн грн в 2017 году. Соответственно, чистая прибыль на акцию составила 0,09 грн против 1,3 грн чистого убытка годом ранее.

Активы компании по итогам 2018 года сократились на 15,6% и составили 724,4 млн грн.

Непокрытый убыток "Евроцемента" снизился на 4,2% - до 227,3 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - на 22%, до 67,5 млн грн.

Текущие обязательства уменьшились на 12,2% - до 944,8 млн грн, тогда как долгосрочные обязательства в компании отсутствуют.

Как сообщалось, "Евроцемент-Украина" в 2017 году сократило чистый убыток на 14% - до 145,6 млн грн.

ЧАО "Евроцемент-Украина" (ранее – ПАО) создано в 1996 году путем преобразования "Балаклейского цементно-шиферного комбината". Входит в состав "Евроцемент групп-Украина".

Завод производит цемент разных марок за счет собственной сырьевой базы и с использованием поставок клинкера с российских заводов (с 2010 года). Производственная мощность по выпуску цемента на январь-2018 составила 4,4 млн тонн в год.

По состоянию на март 2019 года, филиалом ЧАО "Евроцемент-Украина" являлся ЧАО "Краматорский цементный завод-Пушка" (Краматорск Донецкой обл.) с производственной мощностью 725 тыс. тонн цемента в год.

По данным на веб-сайте предприятия, основными регионами сбыта продукции являются Киевская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

Основным акционером ЧАО по состоянию на четвертый квартал 2018 года являлась Galaks Holdings Limited (99,4%, Кипр).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на март-2019 уставный капитал ЧАО Евроцемент-Украина" составляет 5,5 млн грн г.

Конечным бенефициаром компании числится Кальцыдис Филаретос (Греция).

Холдинг "Евроцемент Групп" (РФ) входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний. Объединяет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также заводы по производству бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий холдинга составляет 60 млн тонн цемента и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов составляют свыше 5,5 млрд тонн.