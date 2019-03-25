"Киевэнерго" и еще четыре предприятия ТКЭ досрочно погасили задолженность перед "Нафтогазом"

Пять из 82 предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), том числе ПАО "Киевэнерго", подписавших с НАК "Нафтогаз Украины" договора о реструктуризации задолженности, досрочно погасили 220,4 млн грн долгов, сообщила пресс-служба НАК.

В отношении этих предприятий - "Киевэнерго", КП "Здолбунивкоммунэнергия", КП "Бориславтеплоэнерго", КП "Обухиврайтепломережа" и КП "Теплокоммунэнерго" (Монастырище, Черкасская обл.) - полностью отменено применение штрафных санкций на сумму 162,4 млн грн.

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Кроме этого, добавили в НАК, еще 39 предприятий ТКЭ, с которыми были подписаны соглашения о реструктуризации, погашают задолженность по 70 договорам с опережением установленных сроков, остальные – согласно графику.

Всего "Нафтогаз" во исполнение требований закона №1730 ("О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители") заключил с 82 предприятиями 227 договоров о реструктуризации задолженности.