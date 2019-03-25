Решения апелляционного суда не влияют на стоимость проезда в электротранспорте Харькова, заявили в горсовете

Харьковский городской электротранспорт продолжит перевозить пассажиров по новым (повышенным) тарифам, несмотря на то, что Второй апелляционный административный суд отклонил жалобы на решения суда первой инстанции о приостановлении повышения тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, заявили в горсовете Харькова.

"Решение апелляционного суда касается первого решения исполкома (о повышении тарифов - ИФ), принятого 6 февраля, и никак не относится ни ко второму решению исполкома, принятому 20 февраля, ни к решению, принятому на сессии (в поддержку повышения тарифов - ИФ). Мы исходим из того, что действующий тариф – 8 грн на метро и 6 грн на наземный электротранспорт", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в понедельник.

Как сообщалось, ранее в понедельник Второй апелляционный административный суд отклонил апелляции, поданные исполкомом Харьковского горсовета, КП "Харьковский метрополитен" и коммунальными предприятиями, осуществляющими перевозки в наземном горэлектротранспорте, на решения суда первой инстанции о приостановлении повышения тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах до рассмотрения по сути иска, поданного общественной организацией "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутатом горсовета, адвокатом Игорем Черняком.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и И.Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн).

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.