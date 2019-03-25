Wizz Air и SkyUp могут начать осуществлять рейсы из Черновцов - Порошенко

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air заинтересован в запуске международных рейсов из Черновцов, сообщил президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Черновицкую область в конце прошлой недели.

"Сегодня актуальна реконструкция и модернизация международного аэропорта "Черновцы" имени моего друга Леонида Каденюка. Поступили предложения от лоукостеров Wizz Air, SkyUp для новых международных рейсов из Черновцов. И это классно, это хорошо. Лоукост - означает, что это еще и дешево. И это правильно ", - сказал он.

Кроме того, как сообщил П.Порошенко, изучается возможность базирования в аэропорту "Черновцы" транспортной компании "Вулкан Эйр".

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов, в частности, чтобы аэропорт "Черновцы" принимал воздушные суда типа Boeing-737-800/900, Аirbus-320/321.

Пассажиропоток аэропорта "Черновцы" в 2018 году составил 72,97 тыс. чел., что на 51% выше показателя 2017 года.

Аэропорт "Черновцы" расположен в юго-западной части Украины, в 30 км от границы с Румынией. В 1999 году получил статус международного.