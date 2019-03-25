САП обеспокоена угрозой разворовывания ЗТМК после направления ВС на новое рассмотрение дела о возврате предприятия в госсобственность

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выразила обеспокоенность по поводу угрозы разворовывания и полного уничтожения материально-технической базы Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК), что может нанести ущерб экономической безопасности и обороноспособности Украины после решения Верховного суда Украины направить на повторное рассмотрение дело о возврате целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЗТМК в государственную собственность.

"Прокуроры САП будут требовать быстрейшего повторного рассмотрения иска с одновременным применением мер, в том числе в пределах досудебного расследования, направленных на недопущение выведения активов предприятия, их разворовывания и растраты", - сообщила САП на странице в Facebook, комментируя принятое в пятницу Верховным судом.

В сообщении САП уточняется, что решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Cуда от 22 марта 2019 года дело о возврате в госсобственность ЗТМК направленно на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд отменил решение хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым суд первой инстанции полностью удовлетворил иск руководителя САП в интересах государства к входящей в Group DF компании Tolexis Trading Limited (Кипр) и ООО "ЗТМК" о расторжении договора о создании данного ООО и возврате государству ЦИК. Также суд отменил принятое 12 декабря 2018 года Центральным апелляционным хозяйственным судом (Днепр) постановление, которым решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

То есть, своим решением суд частично удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и, несмотря на приведение прокурорами обоснованных протестов в отношении поданных жалоб, решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, констатируется в информации САП.

"Мотивы такого решения, учитывая объявление лишь его резолютивной части, сейчас неизвестны и будут в полной мере оценены САП после ознакомления с полным текстом. Однако, такой результат кассационного рассмотрения дела вызывает не только удивление, учитывая учет всех доводов ответчиков судами предыдущих инстанций и надлежащего обоснования их отклонения в соответствующих решениях, но и глубокая обеспокоенность из-за продолжения наращивания долговых обязательств нынешним менеджментом предприятия, фактически подконтрольным частному инвестору, в условиях полной бездеятельности и наблюдательной позиции Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины, как учредителя и участника этого общества", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что в настоящее время в удовлетворении иска САП не отказано, а приведенным в нем аргументам должна быть дана повторная оценка.

"Такой отсрочкой на неопределенный срок возвращения комбината государству созданы риски полного уничтожения его материально-технической базы и прямой угрозы экономической безопасности и обороноспособности Украины", - резюмируется в заявлении САП.