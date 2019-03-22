Экономика

20:24 22.03.2019

"Нафтогаз" в марте покупал газ в ЕС на 6-13% дешевле заявленной Медведчуком цены "Газпрома"

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"Нафтогаз" в марте покупал газ в ЕС на 6-13% дешевле заявленной Медведчуком цены "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" в марте покупал природный газ в ЕС по $226/тыс. куб. м, что на 6-13% дешевле заявленной Виктором Медведчуком цены ($240-260/тыс. куб. м - ИФ), которая должна сложиться по контракту с ПАО "Газпром".

"Медведчук говорит о поставках газа по цене $240-260/тыс. куб. м. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около $217/тыс. куб. м", - отметили в "Нафтогазе" на своей странице в "Фейсбук".

В НАК также указали, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, "Газпром" должен продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. В то же время российская компания отказывается выполнять решение арбитража.

Как сообщалось, Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Первоначально причиной отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны Газпрома также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер на переговорах с В.Медвечуком и Юрием Бойко при участии премьера России дмитрия Медведева в пятницу утверждал, что при восстановлении "Нафтогазом" прямых закупок газа у "Газпрома" цена на газ для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.

Теги: #нафтогаз #импорт #цены
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