Экономика

18:49 22.03.2019

Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска

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Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска

Цены на нефть эталонных марок к вечеру пятницы еще больше усилили падение вслед за снижение на рынках акций и ростом цен облигаций из-за опасений, связанных с торможением экономического роста.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:07 кв подешевели на $1,26 (1,86%) - до $66,60 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на $1,38 (2,28%) - до $58,60 за баррель.

Кривая доходности гособлигаций США приобрела инверсионный вид, то есть доходность "длинных" бумаг оказалась ниже доходности "коротких", впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым кризисом.

В частности, в пятницу доходность 3-месячных бондов в какой-то момент совпала с показателем для 10-летних гособлигаций США на отметке 2,455%, а затем превысила ее. Инверсия считается одним предвестников рецессии в экономике США и говорит о том, что инвесторы в перспективе ждут снижения процентных ставок.

Индексы менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в целом, а также в Германии и Франции находятся на многолетних минимумах или вновь приближаются к ним. Ослабление деловой активности наиболее заметно в перерабатывающей промышленности.

По словам директора фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боба Йогера, активное падение на нефтяном рынке в пятницу началось, когда стали поступать данные из еврозоны, "так что это определенно восприятие спроса, ситуация сегодня не имеет ничего общего с экономикой со стороны предложения".

С начала текущей недели Brent подешевела на 0,8%, а WTI подорожала менее чем на 0,1%.

Теги: #цены #нефть
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