Экономика

18:49 22.03.2019

Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 г. составят $15,7 млрд – НБУ

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Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 г. составят $15,7 млрд – НБУ

 Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят $15,7 млрд , свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Как уточнил центробанк, в январе-марте этого года выплаты по валовому внешнему долгу составят $5,609 млрд, в том числе $4,28 млрд предстоит перечислить в счет основной суммы, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $3,608 млрд и $3,919 млрд соответственно.

В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $2,519 млрд, в том числе – $1,853 млрд в счет основной суммы, уточняется в материалах НБУ.

Наибольшими в текущем квартале должны быть выплаты по долгу других секторов – $2,922 млрд, а всего по итогам года – $6,401 млрд, показывают данные НБУ.

Согласно им, выплаты по долгу госуправления в 2019 году достигнут $5,017 млрд, в том числе $3,306 млрд в счет основной суммы, в по долгу НБУ – $843 млн, включая $595 млн основной суммы.

Как сообщалось, валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года возрос на $515 млн, или 0,45%, – до $114,71 млрд. В то же время в целом за минувший год валовый внешний долг Украины сократился на $0,74 млрд, или 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на $2,93 млрд, или 2,6%.


Календарь плановых платежей по валовому внешнему долгу по состоянию на 1 января 2019г ($ млрд)

  І квартал 2019 II квартал 2019 III квартал 2019 IV квартал 2019
Долг госуправления 1,105 1,663 1,929 0,32
В т.ч. основная сумма 0,425 1,48 1,245 0,156
Долг НБУ 0,236 0,241 0,3 0,066
В т.ч. основная сумма 180 180 235 0
Др. депозитных организации 0,855 0,478 0,227 0,269
В т.ч. основная сумма 0,742 0,437 0,136 0,237
Другие сектора 2,922 0,986 1,054 1,439
В т.ч. основная сумма 2,504 0,797 0,782 1,12
Всего 5,609 3,608 3,919 2,519
В т.ч. основная сумма 4,28 3,087 2,732 1,853

Данные НБУ

Теги: #выплаты #украина #долги
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