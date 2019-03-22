Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 г. составят $15,7 млрд – НБУ
Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят $15,7 млрд , свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Как уточнил центробанк, в январе-марте этого года выплаты по валовому внешнему долгу составят $5,609 млрд, в том числе $4,28 млрд предстоит перечислить в счет основной суммы, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $3,608 млрд и $3,919 млрд соответственно.
В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $2,519 млрд, в том числе – $1,853 млрд в счет основной суммы, уточняется в материалах НБУ.
Наибольшими в текущем квартале должны быть выплаты по долгу других секторов – $2,922 млрд, а всего по итогам года – $6,401 млрд, показывают данные НБУ.
Согласно им, выплаты по долгу госуправления в 2019 году достигнут $5,017 млрд, в том числе $3,306 млрд в счет основной суммы, в по долгу НБУ – $843 млн, включая $595 млн основной суммы.
Как сообщалось, валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года возрос на $515 млн, или 0,45%, – до $114,71 млрд. В то же время в целом за минувший год валовый внешний долг Украины сократился на $0,74 млрд, или 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на $2,93 млрд, или 2,6%.
Календарь плановых платежей по валовому внешнему долгу по состоянию на 1 января 2019г ($ млрд)
|І квартал 2019
|II квартал 2019
|III квартал 2019
|IV квартал 2019
|Долг госуправления
|1,105
|1,663
|1,929
|0,32
|В т.ч. основная сумма
|0,425
|1,48
|1,245
|0,156
|Долг НБУ
|0,236
|0,241
|0,3
|0,066
|В т.ч. основная сумма
|180
|180
|235
|0
|Др. депозитных организации
|0,855
|0,478
|0,227
|0,269
|В т.ч. основная сумма
|0,742
|0,437
|0,136
|0,237
|Другие сектора
|2,922
|0,986
|1,054
|1,439
|В т.ч. основная сумма
|2,504
|0,797
|0,782
|1,12
|Всего
|5,609
|3,608
|3,919
|2,519
|В т.ч. основная сумма
|4,28
|3,087
|2,732
|1,853
Данные НБУ