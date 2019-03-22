Экономика

17:38 22.03.2019

Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% – Госстат

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Снижение промпроизводства в Украине в феврале-2019 замедлилось до 1,8% – Госстат

Промышленное производство в Украине в феврале 2019 года снизилось на 1,8% по сравнению с февралем 2018 года, что лучше показателя января, когда падение составило 3,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2019 к февралю-2018 также сократилось на 1,8%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в феврале снизилось на 1,9%, однако с учетом сезонного фактора – всего на 0,6%.

В целом по итогам января-февраля-2019 сокращение промпроизводства к январю-февралю-2018 составляет 2,5%, говорится в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в феврале-2019 к февралю-2018 падение составило 2,5%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,9%, что может быть связано с более теплой погодой.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,7%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.

Теги: #промпроизводство #госстат
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