Экономика

14:17 22.03.2019

Ryanair может начать полеты из Харькова

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Ryanair может начать полеты из Харькова

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair может начать полеты из Харькова, на 26 марта 2019 года анонсирована пресс-конференция авиакомпании в международном аэропорту "Харьков".

Со стороны Ryanair на мероприятии будет присутствовать руководитель по продажам и маркетингу авиакомпании Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка, со стороны аэропорта - его гендиректор Владимир Васильченко.

Более подробной информации о целях пресс-конференции не сообщается.

Как сообщалось, международный аэропорт "Харьков" ведет переговоры с Ryanair о запуске рейсов в Германию, Польшу и страны Средиземноморья.

Ранее Ryanair заявляла о планах в 2019 году открыть пять новых рейсов из Украины - в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.

На данный момент из аэропорта "Харьков" полеты в Вену, Дортмунд, Краков, Вроцлав, Гданьск и Катовице осуществляет венгерский лоукост Wizz Air.

Теги: #ryanair #харьков
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