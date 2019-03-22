Клиенты поставщика "последней надежды" задолжали ему за э/э 749 млн грн

Клиенты ГП "Укринтерэнерго", на которое правительство в условиях нового розничного рынка электроэнергии возложило функцию поставщика "последней надежды" (ППН), с начала года задолжали ему 749 млн грн, сообщила глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Такая задолженность за 77 дней работы в условиях нового рынка была образована 473 клиентами (из 1001 предприятия, находящихся в настоящее время на потреблении у ППН).

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Согласно данным, опубликованным главой регуляторного органа, наибольшая задолженность числится за предприятиями угледобывающей отрасли – около 350 млн грн, водоканалами – около 101 млн грн, а также предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 64 млн грн.

Среди предприятий, чей долг превышает 10 млн грн: ПАО "Запорожский титано-магниевый комбинат", угледобывающие госпредприятия "Торецкуголь", "Мирноградуголь", "ПК "Краснолиманская", "Селидовуголь", а также АО "Криворожская теплоэлектроцентраль", КП "Аульский водовод", ПАО "Лисечанскуголь", КП "Попаснянский районный водоканал", КП "Полтававодоканал", "Завод им. Малышева".

О.Кривенко напомнила, что согласно закону "О рынке электроэнергии" по истечении срока действия договора с ППН, потребитель должен подписать договор с поставщиком по рыночным ценам. Смена поставщика администрируется оператором системы распределения (ОСР) на соответствующей территории. ППН обязан инициировать отключение потребителя от э/э в случае отсутствия другого поставщика. В противном случае потребленные э/э таким потребителем превращается в потери ОСР, и как следствие приводит к убыткам, возмещение которых не имеет источников финансирования в тарифе.

Глава Нацкомиссии также добавила, что разъяснения относительно водоканалов, ранее заявивших о критической ситуации, которая может сложиться в отрасли в случае отключения их с 1 апреля от энергоснабжения, будут предоставлены позднее.