В посольстве США обеспокоены внесенными в устав "Нафтогаза" изменениями

Посольство США в Украине обеспокоено решением правительств о внесении изменений в устав НАК "Нафтогаз Украины" и возможными последствиями этого, сообщила пресс-служба дипучреждения.

"Мы внимательно изучаем неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", – отмечается в сообщении в микроблоге Twitter.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

Новый устав также предусматривает преобразование НАК из публичного в частное акционерное общество.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.