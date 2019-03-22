На Житомирщине готовится 7 инвестпроектов по строительству СЭС на 250 МВт

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич подписал меморандумы о сотрудничестве с инвесторами семи проектов по строительству промышленных солнечных электростанций (СЭС), сообщил департамент агропромышленного развития и экономической политики облгосадминистрации в четверг.

В частности Altostrata Energy Limited (Ирландия) намерена строить СЭС на 65 МВт в поселке Лугины Лугинского района, на сегодня заключен договор аренды земельного участка, ведутся работы по проектированию.

Upgrade Energy (Бельгия) намерена строить СЭС на 25-30 МВт в Коростенском районе. В феврале уже началось строительство первой очереди объекта мощностью 5,9 МВт.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Global Ecopower SA (GEP, Франция) утвердила техдокументацию по оценке земельных участков для строительства СЭС на 20 МВт на территории Хорошевской объединенной территориальной громады (ОТГ).

Modus Energy International B.V. LLC (Литва) планирует строить СЭС на 35 МВт на территории Любарской ОТГ, эксплуатирующие организации – ООО "Болоховский солар парк 1" и ООО "Болоховский солар парк 2". В феврале 2019 года компании получили декларацию на строительство, а также техусловия на подключение от НЭК "Укрэнерго".

ООО "Эней Интернешенал" (Украина) готовят землеустроительную документацию для строительства СЭС мощностью 55 МВт в Брусиловской районе.

Группа компаний GESS (США) намерена строить СЭС на 10 МВт в поселке Чеповичи Малинского района.

Дочернее предприятие "Нафтогаз-Энергосервис" изготавливает проектно-сметную документацию для строительства станции на 30 МВт на территории Дубищенского сельсовета Чудновского району.

В настоящее время в Житомирской области функционирует одна промышленная Ганская СЭС (инвестор - Better Energy Energo, Дания) на 15 МВт, введенная в эксплуатацию в конце прошлого года.