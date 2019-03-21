Экономика

18:22 21.03.2019

Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

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Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% после увеличения его в 2017 году на 2,5% и в 2016 году – на 2,4%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики в четверг.

Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека – 84,19 тыс. грн, изменение дефлятора составило 5,4%.

Согласно документу, Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года к четвертому кварталу 2017 года с 3,4% до 3,5%.

Оценки темпов увеличения украинской экономики в двух предыдущих кварталах остались неизменными: в третьем – 2,8%, во втором – 3,8%, а в первом также была повышена с 3,1% до 3,3%.

Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем году с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в 3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в декабре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году – 2,9%.

Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.

Теги: #украина #госстат #ввп
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