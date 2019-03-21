Курс гривни на межбанке в четверг продолжил укрепляться

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,099 грн/$1 с 27,205 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,0825-27,1150 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 марта снизился до 27,2703 грн/$1 с 27,1664 грн/$1.

По оценке председателя правления Айбокс Банка Галины Хейло, укреплению курса гривни способствовали покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ.

"Увеличение портфеля ОВГЗ нерезидентов, безусловно, способствовало развороту курса гривни в сторону укрепления с 20 марта. Начавшееся с 12 марта снижение курса гривни было коррекцией, а не устойчивым девальвационным трендом. В ближайшие дни гривня сохранит устойчивые позиции, однако ближе к дате президентских выборов давление на курс нацвалюты будет усиливаться", - сказала Г Хейло.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной также полагает, что ключевым фактором влияния на cтабилизацию курса гривни стало уравновешивание высокого спроса возросшим предложением валюты со стороны нерезидентов-покупателей ОВГЗ, которые накануне нарастили гривневый портфель ценных бумаг более, чем на 4 млрд грн. По его словам, при этом "наличный рынок, выступавший в последнюю неделю драйвером роста котировок доллара и источником спекулятивных переливов валюты, исчерпал ажиотажный спрос и стабилизировал котировки на уровне межбанковских".