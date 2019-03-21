Цена акций Levi Strauss подскочила на 35% на дебютных торгах после IPO

Котировки акций Levi Strauss & Co. (Levi's) подскочили на 35% в ходе дебютных торгов после первичного размещения акций.

Американский производитель джинсовой одежды вернулся на открытый рынок впервые с 1985 года. В среду он разместил 36,7 млн акций по цене $17 за каждую. В результате компания была оценена в $6,6 млрд.

Цена IPO была повышена с первоначально планировавшихся $14-16 за акцию.

Торги акциями Levi's начались в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером LEVI. На открытие сессии котировки составляли $22,22, а затем поднялись до $22,92.

Высокий интерес к IPO Levi's, которое стало одним из крупнейших в сегменте розничной торговли и производстве потребительских товаров за минувшее десятилетие, позволил компании повысить цену размещения.

Levi Strauss, основанная в Калифорнии в 1853 году, впервые вышла на открытый рынок в 1971 году, однако в 1985 году была выкуплена семьей Хаас - потомками основателя компании, и вновь стала частной.

Семья Хаас, которая сохранит контроль над компанией после IPO, получит основную часть поступлений от IPO - $462 млн, еще $161 млн пойдет на нужды компании.

После IPO семь членов семьи Хаас будут контролировать примерно две трети находящихся в обращении акций Levi's, помимо ряда других членов семьи с более мелкими долями.

Выручка компании по итогам 2018 фингода увеличилась на 13% - до $5,6 млрд.