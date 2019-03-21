"Интергал-Буд" расселит 3 киевские "хрущевки" с целью их дальнейшего сноса

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) готовится к реализации проекта расселения жителей трех домов на 240 квартир постройки 50-60 годов по ул.Макаровская (1, 19, 19-а) Шевченковского района с целью их сноса и строительства нового жилого комплекса на 90 тыс. кв. м, сообщила коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Поскольку программа реновации жилья в Украине не действует, мы пообщались с жителями о том, как можно обеспечить переезд жителей собственными силами. Предложен обмен действующего жилья на квартиры в наших новых ЖК. Мы гарантируем, что обмен будет осуществляться только в тот момент, когда уже будет готовое жилье, или построенное в новом доме по ул.Макаровская, или в любых других ЖК компании "Интергал-Буд", где будут предложены квартиры уже с ремонтом от застройщика", - сообщила А.Лаевская во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам руководителя группы управления проектами компании "Интеграл-Буд" Романа Лешенко, коэффициент обмена старых квартир на новые составит 1,1-1,2. При этом в случае, когда площадь квартир будет очень маленькой (например, в общежитии по ул.Макаровская, 1), застройщик предоставит больший коэффициент. В частности, в новых квартирах у владельцев таких квартир появится на 10-20% больше площади.

При этом, по словам А.Лаевской, компания будет предоставлять банковскую гарантию, чтобы гарантировать выполнение обязательств перед жителями. Сначала застройщик будет заключать предварительные договора, позже – основные (мерные).

"У нас есть рядом собственный участок, свободный от сооружений, на котором мы планируем построить первые дома "комфорт-класса" площадью 90 тыс. кв. м, с подземными паркингами и стилобатной частью", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" А.Лаевская, добавив, что при условии снесения домов компания сможет достроить еще около 30-35 тыс. кв. м жилья.

В первом доме компания запроектирует квартиры с планировками, которые отсутствуют в других ЖК застройщика, чтобы обеспечить отселение части жителей с небольшими квартирами.

"К сожалению, у нас не всегда есть формат квартир, который мы должны предоставить жителям этих домов. К примеру, у нас нет квартир формата "смарт", но мы готовы перепроектировать вторую секцию первого дома для того, чтобы удовлетворить потребности всех жильцов", - сказал Р.Лешенко.

По его словам, компания получила разрешения на проведение подготовительных работ и находится в процессе получения разрешений на строительство.

Процесс расселения жителей, за исключением владельцев неформатных квартир, у которых нет средств на осуществление доплаты за дополнительные метры, компания "Интергал-Буд" начнет уже вскоре и завершит максимум за четыре месяца, сообщил Р.Лешенко.

"После получения согласия всех жителей, мы планируем расселить всех жителей в новые секции, которые будут построены в рамках нашего земельного участка и в дальнейшем выполнить снос старых зданий, которые размещены рядом с нашей территорией", - сказал он.

Представитель застройщика также добавил, что реализация проекта начнется со строительства подпорных стен площадью 800 кв. м, чтобы "стабилизировать склоны и обеспечить в будущем безопасное функционирование комплекса".

В рамках проекта компания также расширит и отремонтирует действующую дорогу по ул.Макаровская и дорогу, которая соединяла данную местность за Подольским спуском.

"То есть будет обеспечено вторую транспортную магистраль, которая позволит соединить этот район с другой частью города. Также полностью будет отремонтировано и вновь проведено инженерные сети, что позволит не только обеспечить коммуникациями новый ЖК, но и переподключить действующие здания к новым инженерным сетям. Кроме того, застройщик взял на себя ответственность построить в рамках комплекса два коммунальные детские сада: один – вместо действующего, второй – дополнительный на более чем 100 детей", - резюмировала А.Лаевская.

ООО "СК "Интергал-Буд" создано в 2006 году, является "дочкой" основанного в 2003 году во Львове дочернего предприятия (ДП) "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал".

Компания имеет объекты в Киеве, Львове, Ривном, Черновцах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 21 марта 2019 года, участниками ООО "СК "Интергал-Буд" являются ДП "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал" (99,99%, Черкассы) и Игорь Кухар (0,01%).

Конечный бенефициар у компании отсутствует.

Уставный капитал ООО "СК "Интергал-Буд" составляет 53 млн г