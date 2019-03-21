Кабмин ожидает от "Нафтогаза" увеличение добычи газа на 10,3% в 2019г

Кабинет министров Украины поставил перед предприятиями НАК "Нафтогаз Украины" задачу увеличить добычу природного газа в 2019 году на 10,3% (1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 18,2 млрд куб. м.

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) председателем правления компании основных ожидаемых показателей работы является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", - отмечается в распоряжении Кабмина №161-р от 20 марта 2019 года, которым продлевается контракт с главой НАК Андреем Коболевым на год.

Кабмин также поставил руководству НАК задачу отделить деятельность по транспортировке газа до 1 января 2020 года, обеспечить транзит газа через ГТС Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года путем создания необходимых юридических и технический предпосылок.

Ранее Кабмин внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета. Согласно постановлению №226 от 6 марта 2019 года, соответствующие изменения внесены в положения о собрании акционеров и правлении новой редакции устава.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году по данным УТГ увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м. В том числе, добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

По итогам января-февраля 2019 года предприятия НАК в лице "Укргазвыдобування" и "Укрнафты" обеспечили рост добычи газа на 3,2% (83,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 730,7 млн куб. м.