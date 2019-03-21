Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 2 мес.-2019 увеличились на 47,1% – Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-феврале 2019 года составила 518 млн грн, что на 47,1%, или 165,9 млн грн, выше показателя января-февраля 2018 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 549,1 тыс. семей, что составляет 118% общего количества обратившихся за ними и в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года и составил 998,6 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.