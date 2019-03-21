Экономика

12:47 21.03.2019

Капитальные инвестиции в АПК в 2018г составили 90 млрд грн – Гройсман

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Капитальные инвестиции в АПК в 2018г составили 90 млрд грн – Гройсман

Капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс в 2018 году составили 90 млрд грн, из них 25 млрд грн – в переработку, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В прошлом году в агропромышленный комплекс было вложено 90 млрд грн капитальных инвестиций, почти 25 млрд грн – средства, вложенные в переработку... Мы еще не использовали даже на треть наш потенциал (в агропромышленном комплексе – ИФ)", - сказал он на X Международной агропромышленной выставке и форуме по развитию фермерства "Agroport West Lviv" во Львове в четверг.

По его словам, удельный вес АПК в ВВП Украины занимает 17%, однако только 4% из них – это переработанная продукция, остальное – сырье.

"Наша задача - изменить эту структуру. Не менее четверти валового продукта должно приходиться на агропромышленный комплекс. Мы должны увеличивать углубленную переработку украинской продукции", - добавил В.Гройсман.

Премьер-министр отметил, что выращенная в Украине продукция представлена в 190 странах мира.

Теги: #гройсман #инвестиции #украина #год #апк
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