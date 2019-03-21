Экономика

11:46 21.03.2019

Чистая прибыль ПриватБанка в январе-феврале-2019 составила 5,2 млрд грн

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Чистая прибыль ПриватБанка в январе-феврале-2019 составила 5,2 млрд грн

Чистая прибыль ПриватБанка (Киев) в январе-феврале 2019 года составила 5,2 млрд грн, что на 4 млрд грн (в 4,3 раза) больше, чем за соответствующий период 2018 года, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно ему, прибыльная работа банка была обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 млрд грн. ПриватБанк за этот период увеличил объем высоколиквидных активов на 22,2 млрд грн - до 206 млрд грн по сравнению с январем-февралем 2018 года.

"Рост кредитного портфеля, прежде всего, за счет розничных кредитов (+8,6 млрд грн) и финансирования малого бизнеса (+1,5 млрд грн), в январе и феврале 2019 года обеспечил рост процентных доходов банка до 5,5 млрд грн (+1,1 млрд грн). Расширение платежных и #cashless услуг обеспечило увеличение с начала года чистых комиссионных доходов на 0,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

ПриватБанк по итогам 2018 года получил 11,7 млрд грн чистой прибыли.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #украина #приватбанк #прибыль
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