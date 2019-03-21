Кабмин выделил 14 млн грн на жилье для жителей аварийного дома в Фастове

Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил 14 млн грн на покупку жилья для жителей аварийного дома в Фастове по ул. Садовой, 10, где в конце декабря 2018 года произошел взрыв газа.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, для приобретения 30 квартир необходимо 18,5 млн грн. Киевская облгосадминистрация выделит из резервных фондов городского бюджета 792 тыс. грн, из областного - 3,7 млн грн.

Как сообщалось, 14 декабря в 9:20 в Фастове в пятиэтажном доме по ул.Садовая, 10, произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. В результате взрыва в жилом доме погибли два человека.