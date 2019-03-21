Экономика

11:06 21.03.2019

Кабмин выделил 14 млн грн на жилье для жителей аварийного дома в Фастове

1 мин читать
Кабмин выделил 14 млн грн на жилье для жителей аварийного дома в Фастове

Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил 14 млн грн на покупку жилья для жителей аварийного дома в Фастове по ул. Садовой, 10, где в конце декабря 2018 года произошел взрыв газа.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, для приобретения 30 квартир необходимо 18,5 млн грн. Киевская облгосадминистрация выделит из резервных фондов городского бюджета 792 тыс. грн, из областного - 3,7 млн грн.

Как сообщалось, 14 декабря в 9:20 в Фастове в пятиэтажном доме по ул.Садовая, 10, произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. В результате взрыва в жилом доме погибли два человека.

Теги: #финансирование #жилье #фастов #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 21.03.2019
Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

11:22 21.03.2019
Генпрокуратура расследует возможный умышленный слив украинскими правоохранителями "черной бухгалтерии" для влияния на выборы в США

Генпрокуратура расследует возможный умышленный слив украинскими правоохранителями "черной бухгалтерии" для влияния на выборы в США

11:19 21.03.2019
Послы стран G7 ожидают от выборов президента Украины честности и конкурентности

Послы стран G7 ожидают от выборов президента Украины честности и конкурентности

11:17 21.03.2019
Послы стран G7 ожидают от выборов президента Украины честности и конкурентности

Послы стран G7 ожидают от выборов президента Украины честности и конкурентности

11:14 21.03.2019
Луценко заявлением о якобы списке "неприкасаемых" США хочет попасть в Раду следующего созыва, заняв антиамериканскую электоральную нишу, считает Сакварелидзе

Луценко заявлением о якобы списке "неприкасаемых" США хочет попасть в Раду следующего созыва, заняв антиамериканскую электоральную нишу, считает Сакварелидзе

11:10 21.03.2019
Наибольшее число вакансий в Украине в 2018г предлагалось в сфере продаж, IТ, телеком, маркетинга

Наибольшее число вакансий в Украине в 2018г предлагалось в сфере продаж, IТ, телеком, маркетинга

11:04 21.03.2019
Кабмин согласовал реструктуризацию долга "Нафтогаза" перед Ощадбанком

Кабмин согласовал реструктуризацию долга "Нафтогаза" перед Ощадбанком

10:51 21.03.2019
Дело техники. Как зарабатывают технические кандидаты - "Украинская правда"

Дело техники. Как зарабатывают технические кандидаты - "Украинская правда"

10:48 21.03.2019
Указ Порошенко о применении расширенного списка санкций против юридических и физлиц вступил в силу

Указ Порошенко о применении расширенного списка санкций против юридических и физлиц вступил в силу

10:37 21.03.2019
Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по "Новой Индустриализации"

Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по "Новой Индустриализации"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ оспорит судебное решение о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка

СК "УСГ" выплатила более 1 млн грн предприятию Ивано-Франковской обл.

Индонезия угрожает торговыми ограничениями ЕС, ужесточившему критерии использования пальмового масла

Снижение налогов на СПГ для генкомпаний Южной Кореи может дополнительно поддержать спрос на газ

ГУ Нацполиции в Кировоградской области объявило тендер на ОСАГО

Себестоимость выпускаемой "Метинвестом" продукции в 2018г выросла на 35%

Nissan отходит от планов Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае

"Метинвест" в 2018г нарастил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на треть

Порошенко подписал изменения в госбюджет-2019, уточняющие объемы трансфертов местных бюджетов в связи с отменой выборов в громадах из-за военного положения

США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА