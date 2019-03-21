Кабмин согласовал реструктуризацию долга "Нафтогаза" перед Ощадбанком

Кабинет министров согласовал очередную реструктуризацию задолженности НАК "Нафтогаз Украины" перед Ощадбанком (Киев) по кредитному договору №220/31/2 от 30 декабря 2008 года.

Соответствующее решение правительство приняло 20 марта.

Согласно пояснительной записке к проекту подготовленного к утверждению распоряжения, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в настоящее время общая сумма задолженности НАК составляет 9,845 млрд грн, конечный срок ее погашения – 9 июня 2020 года. В соответствии с условиями договора, задолженность на общую сумму 3,8 млрд грн "Нафтогаз" обязан погасить до 1 июня 2019 года.

В соответствии с прогнозированным дефицитом денежных средств для выполнения первоочередных обязательств в течение марта – мая этого года, а также с учетом задолженности потребителей (в первую очередь, предприятий теплокоммунэнерго, ТКЭ) в сумме 42,5 млрд грн перед НАК за поставленный природный газ, компания не имеет возможности отвлекать средства на другие цели, в том числе на погашение кредитной задолженности.

"С учетом этого компания провела с АО "Ощадбанк" переговоры. Достигнута договоренность о переносе срока погашения указанной задолженности на 2020 год", – говорится в тексте документа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.