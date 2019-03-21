Экономика

10:31 21.03.2019

Снижение налогов на СПГ для генкомпаний Южной Кореи может дополнительно поддержать спрос на газ

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Снижение налогов на СПГ для генкомпаний Южной Кореи может дополнительно поддержать спрос на газ

Южная Корея с апреля снизит налоги на сжиженный природный газ (СПГ) для генерирующих компаний на 75% и повысит сборы за использование угля, чтобы снизить загрязнение окружающей среды, объявило на этой неделе министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

По оценкам аналитиков S&P Global Platts, этот шаг подстегнет спрос на СПГ в Южной Корее, которая и так входит в топ-3 крупнейших потребителей этого вида топлива.

Как отмечает министерство, в настоящее время совокупный налог для компаний на СПГ составляет 91,4 южнокорейской воны ($0,08) в расчете на 1 кг по сравнению с 36 вонами для угля. С апреля для СПГ налоговая нагрузка составит 23 воны в расчете на кг, для угля - 46 вон.

Изменения затрагивают только сжиженный газ, используемый для выработки электроэнергии, но не для отопления или промышленных нужд.

В 2018 году Южная Корея увеличила закупки СПГ за рубежом на 15% по сравнению с предыдущим годом, до 42,7 млн тонн.

С марта до конца июня 2018 года власти страны закрыли еще четыре угольных электростанции, проработавшие более 30 лет каждая, в рамках программы перехода на более чистые источники энергии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Иy обещал снизить долю угля в структуре энергогенерации с 43,1% в 2017 году до 36,1% в 2030 году. Вместе с тем планируется увеличить долю СПГ с 16,9% до 18,8% за тот же период, возобновляемых источников энергии - с 6,7% до 20%.

Теги: #налоги #газ #южная_корея #спг
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