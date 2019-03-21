Экономика

09:29 21.03.2019

Nissan отходит от планов Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае

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Nissan отходит от планов Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае

Японская Nissan Motor Co. постепенно отходит от планов предыдущего главы Карлоса Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае на фоне ослабления китайского авторынка, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ходом обсуждения, Nissan снизит планы продаж на китайском рынке примерно на 9%. Текущий среднесрочный план рассчитан до конца 2022 года, в 2022 году СП Nissan и китайской Dongfeng Motor Corp. продаст в КНР 2,39 млн автомобилей, что более чем на 200 тыс. единиц меньше предыдущего прогноза.

К.Гон утвердил программу Nissan, предусматривающую инвестирование в Китае $9 млрд за пять лет для расширения присутствия и наращивания производства и продаж. Кроме того, предполагалось, что до конца 2022 года на рынке Китая появится 20 новых гибридных и полностью электрических моделей автомобилей Nissan. Ожидалось, что продажи Nissan в Китае вырастут на 1 млн машин в год, тогда как в прошлом году они составили с учетом импорта 1,56 млн автомобилей.

Однако его преемник, гендиректор японской компании Хирото Саикава делает ставку на повышение рентабельности, а не на объемы продаж, заявили источники Bloomberg. В том числе Х.Саикава может временно отказаться от вывода новых моделей на китайский рынок.

Аналитики разошлись в оценках подхода Х.Саикавы. Джанет Льюис из Macquarie Capital Securities (Japan) Ltd. считает изменение стратегии Nissan в Китае оправданным в нынешних условиях, когда китайский рынок автомобилей перешел к снижению. Толивер Ма из Guotai Junan Securities уверен, что всем игрокам на этом рынке необходимо "инвестировать, чтобы выжить", и особо тщательно планировать развитие электромобилей.

Пресс-служба Nissan заявила, что не делала никаких официальных заявлений об изменении бизнес-плана в Китае. При этом СП Nissan и Dongfeng в Китае сообщило Bloomberg, что планирует пересмотр среднесрочных ориентиров и может скорректировать их с учетом рыночной конъюнктуры.

Акции Dongfeng Motor Group Co. подешевели на торгах в Гонконге в четверг на 0,5%. Биржи Японии закрыты 21 марта в связи с государственным праздником.

Теги: #автомобили #nissan #китай #гон #производство
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