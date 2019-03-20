Экономика

19:49 20.03.2019

США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

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США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", - сказал президент журналистам на лужайке у Белого дома.

18 марта Д.Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально. Ранее ожидалось, что завершение согласования деталей произойдет в марте-апреле.

В феврале Д.Трамп сообщал в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Первоначально президент говорил о том, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР в конце марта во Флориде. Однако затем посол США в Китае Терри Брэнстэд сообщил, что саммит будет отложен, поскольку сделка все еще находится в стадии обсуждения.

СМИ писали, что Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.

Теги: #пошлины #сша #китай #сделка
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