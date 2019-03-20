Экономика

19:04 20.03.2019

СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

2 мин читать
СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил дополнительный список из 294 юрлиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции, включив в него, в частности, "МАКО-Холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз".

Согласно решению СНБО от 19 марта, введенному в действие указом президента Украины Петра Порошенко № 82/2019 от 19 марта и опубликованному на сайте главы государства, санкции введены на трехлетний срок.

В отношении указанных выше и большинства включенных в список объектов они включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за рубеж.

Помимо них значительную часть списка занимают компании, участвовавшие в строительстве моста в Крым, ряд крымских музеев, а также предприятия и санатории в Крыму, ранее контролируемые Украиной и ее гражданами (среди них, в частности, "Севморзавод" П.Порошенко, судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго).

В перечень украинских санкций впервые попали российские и отдельные компании из Словакии, Польши, Финляндии, Люксембурга, Кипра, ранее включенные в антироссийские санкции США и Канады.

Отдельные группы составляют 11 российских издательств и книжных интернет-магазинов.

Помимо этого, в опубликованном санкционном списке украинские "дочки" российских госбанков Сбербанка, ВЭБ и ВТБ, которым на два года запрещен вывод капитала в пользу связанных с банками лиц. Предыдущий раз такие санкции были введены в отношении них указом президента от 6 марта 2018 года сроком на год, во исполнение которого Нацбанк принял свое постановление, вступившее в силу с 16 марта.

В перечень также попало ВГТРК и ее представительство в Киеве.

Одновременно нынешним решением СНБО исключило из введенного ранее указом президента от 21 июня 2018 года санкционного списка крупнейшее предприятие Приднестровья – ОАО "Молдавский металлургический завод", а также еще ряд компаний: ООО "Гууд Дрилл" (Ростов-на-Дону), "Рэмс-Эксим" (Шахты), "Русвнешторг" (Пушкионо), "Прохлада-3М" (Симферополь), "МайБел", а также ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ООО "ПКФ "Порт Корвет" (все три – Ростов-на-Дону).

Теги: #рф #украина #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 20.03.2019
Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

18:50 20.03.2019
В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

18:28 20.03.2019
СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

18:26 20.03.2019
СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

18:23 20.03.2019
В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

18:15 20.03.2019
СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

18:09 20.03.2019
СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

17:36 20.03.2019
Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

17:08 20.03.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

11:53 20.03.2019
Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подписал изменения в госбюджет-2019, уточняющие объемы трансфертов местных бюджетов в связи с отменой выборов в громадах из-за военного положения

США пока не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары - Трамп

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Авиакомпания SkyUp откроет четыре новых рейса из Харькова и один из Запорожья

Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель

Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке в Украине углеводородных участков на условиях СРП

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен за два года инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА