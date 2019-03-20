СНБО включил в санкционный список "МАКО-холдинг" Януковича, EN+ Group, "Силовые машины", "Стройтрансгаз" и исключил Молдовский метзавод

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил дополнительный список из 294 юрлиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции, включив в него, в частности, "МАКО-Холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз".

Согласно решению СНБО от 19 марта, введенному в действие указом президента Украины Петра Порошенко № 82/2019 от 19 марта и опубликованному на сайте главы государства, санкции введены на трехлетний срок.

В отношении указанных выше и большинства включенных в список объектов они включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за рубеж.

Помимо них значительную часть списка занимают компании, участвовавшие в строительстве моста в Крым, ряд крымских музеев, а также предприятия и санатории в Крыму, ранее контролируемые Украиной и ее гражданами (среди них, в частности, "Севморзавод" П.Порошенко, судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго).

В перечень украинских санкций впервые попали российские и отдельные компании из Словакии, Польши, Финляндии, Люксембурга, Кипра, ранее включенные в антироссийские санкции США и Канады.

Отдельные группы составляют 11 российских издательств и книжных интернет-магазинов.

Помимо этого, в опубликованном санкционном списке украинские "дочки" российских госбанков Сбербанка, ВЭБ и ВТБ, которым на два года запрещен вывод капитала в пользу связанных с банками лиц. Предыдущий раз такие санкции были введены в отношении них указом президента от 6 марта 2018 года сроком на год, во исполнение которого Нацбанк принял свое постановление, вступившее в силу с 16 марта.

В перечень также попало ВГТРК и ее представительство в Киеве.

Одновременно нынешним решением СНБО исключило из введенного ранее указом президента от 21 июня 2018 года санкционного списка крупнейшее предприятие Приднестровья – ОАО "Молдавский металлургический завод", а также еще ряд компаний: ООО "Гууд Дрилл" (Ростов-на-Дону), "Рэмс-Эксим" (Шахты), "Русвнешторг" (Пушкионо), "Прохлада-3М" (Симферополь), "МайБел", а также ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ООО "ПКФ "Порт Корвет" (все три – Ростов-на-Дону).