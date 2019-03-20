Авиакомпания SkyUp откроет четыре новых рейса из Харькова и один из Запорожья

Украинская авиакомпания SkyUp будет выполнять рейсы из Запорожья в Барселону и из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Кутаиси, сообщила авиакомпания.

Рейсы Запорожье - Барселона и Харьков - Барселона будут выполняться с 25 мая 2019 года по средам и субботам, цена билетов в одну сторону без багажа стартует от 2875 грн и 3025 грн соответственно.

Рейсы Харьков - Ларнака будут выполняться с 30 мая по четвергам, цена билетов - от 2346 грн в одну сторону.

Рейсы Харьков - Римини - со 2 июня по воскресеньям, цена билета - от 2617 грн в одну сторону, Харьков - Кутаиси – также со 2 июня по вторникам и пятницам, с билетами от 2210 грн в одну сторону.

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 442 тыс. человек.

По состоянию на январь 2019 флот авиакомпании SkyUp насчитывает пять самолетов: четыре типа Boeing 737-800 NG на 189 мест, один Boeing 737-700 NG на 149 мест.

В октябре 2018 года SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.