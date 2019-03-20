Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на данных министерства энергетики США о рекордном с прошлого лета падении запасов топлива в стране на минувшей неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 увеличилась на $0,27 (0,4%), до $67,88 за баррель.

Фьючерс на WTI на апрель, торги которым завершаются в среду, на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,22 (0,37%), до $59,25 за баррель. Более активно торгуемый майский контракт вырос в цене на $0,15 (0,25%), до $59,44 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,59 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Падение стало рекордным с июля.

Накануне Американский институт нефти (API) отчитался о снижении запасов на 2,13 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,59 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 4,13 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 468 тыс. баррелей.

Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись к рекордному значению в 12,1 млн б/с.

Импорт нефти увеличился на 185 тыс. б/с, до 6,93 млн б/с, закупки бензина за рубежом повысились на 219 тыс. б/с, до 793 тыс. б/с.

Экспорт нефти повысился на 846 тыс. б/с, до 3,39 млн б/с, бензина - упал на 272 тыс. б/с, до 659 тыс. б/с.