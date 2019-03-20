Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке в Украине углеводородных участков на условиях СРП

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке углеводородных участков в Украине на условиях соглашений о распределении продукции (СРП).

"Предварительно могу сказать: есть заинтересованность со стороны американских, британских, норвежских и канадских фирм", – сказал он журналистам после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Украина объявила 12 конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородных месторождений.

На конкурсы выставлены Груневский, Варвинский, Русановский, Ахтырский, Бузовский, Зеньковский, Ивановский, Ичнянский, Балаклейский, Софиевский, Берестянский и Угновский участки. Месторождения расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Срок действия СРП – 50 лет. Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

В конце февраля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок на участие в конкурсах на разработку девяти из 12 месторождений.