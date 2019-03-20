Экономика

14:27 20.03.2019

Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

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Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

 Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает неудовлетворительной работу НАК "Нафтогаз Украины" по части увеличения добычи природного газа и подверг сомнению рациональность применяемых компанией для этого методов.

"Программа, которая была принята правительством по добыче газа, абсолютно провалена. Роста добычи нет, при том, что были вложены чрезвычайно большие средства", – высказал свое недодосльство министр журналистам после заседания правительства в среду, отметив на этом фоне успехи по увеличению добычи отдельных частных компаний.

Ранее в этот день Кабинет министров Украины и наблюдательный совет НАК достигли соглашения относительно продления на год - до марта 2020 года - контракта с правлением компании, в том числе его главой Андреем Коболевым, по итогам чего правительство приняло соответствующее решение.

Теги: #нафтогаз #газ #насалик #коболев #минэнергоугля
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