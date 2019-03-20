Экономика

12:34 20.03.2019

Конкурс на должности членов нового правления "Нафтогаза" состоится через год – премьер

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Конкурс на должности членов нового правления "Нафтогаза" состоится через год – премьер

 Конкурс на должности членов правления НАК "Нафтогаз Украины" состоится через год, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

"Мы утвердим сегодня решение, согласно которому конкурс на новое правление компании состоится через год – 20 марта 2020 год", – сказал он.

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Премьер-министр заявил, что продление на год контракта с действующим правлением НАК является в настоящее время приемлемым решением с учетом достигнутых в ходе консультаций с наблюдательным советом договоренностей относительно снижения уровня зарплат и наград правления, достижения сертификации оператора газотранспортной системы (ГТС) до 1 января 2020 года, а также увеличения уровня добычи природного газа.

Как сообщалось, Кабмин и набсовет НАК достигли соглашения относительно продления на год контракта с правлением компании, соответствующее решение о пролонгации контракта будет принято на заседании в среду.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #гройсман
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