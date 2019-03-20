Экономика

12:24 20.03.2019

Кабмин в среду продлит контракт с правлением "Нафтогаза" на год – Гройсман

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Кабмин в среду продлит контракт с правлением "Нафтогаза" на год – Гройсман

Кабинет министров Украины и наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" достигли соглашения относительно продления на год контракта с правлением компании, правительство в среду примет соответствующее решение, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

Среди условий, по которым были достигнуты договоренности, и на основании которых будет продлен контракт: сертификация до 1 января 2020 года оператора газотранспортной системы (ГТС), достижение цели по увеличению добычи газа, а также снижение, по меньшей мере, в два раза действующего уровня заработной платы членов правления, отсутствие каких-либо бонусов и "заоблачных" наград.

"Нас это предварительно устраивает и поэтому, сегодня правительство, по итогам проведения консультации, примет решение о продлении на этих условиях на год контракта с правлением компании с ежемесячной и ежеквартальной отчетностью о достижении этих целей", – отметил премьер-министр, подчеркнув, что недостижение этих целей будет основанием для расторжения контракта.

Как сообщалось, ранее премьер-министр заявил о намерении пересмотреть из-за "космических" заработных плат контракты с руководителями государственных компаний, в том числе и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Позже правительство приняло распоряжение относительно объявления с 23 марта конкурса на должность главы правления НАК. Набсовет компании в свою очередь предложил Кабмину продлить полномочия А.Коболева до 22 марта 2020 года, сократив уровень его зарплаты вдвое от действующего – до 520,5 тыс. грн, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #контракт #правление #гройсман
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