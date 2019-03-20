Экономика

11:09 20.03.2019

НКРЭКУ одобрила проект по освобождению потребителей с объемом учета газа до 10 тыс. куб. м от установки средств дистпередачи данных

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НКРЭКУ одобрила проект по освобождению потребителей с объемом учета газа до 10 тыс. куб. м от установки средств дистпередачи данных

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем (ГРС) относительно отмены обязательства по оборудованию счетчиков газа приборами дистанционной передачи данных для потребителей, чьи годовые объемы учета не превышают 10 тыс. куб м.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора во вторник, 19 марта.

"Проектом предусматривается внесение изменений в постановления и Кодекс ГРС по части освобождения владельцев коммерческих узлов учета на объектах газопотребления которых установлены коммерческие узлы с типоразмером G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 и годовой объем учета газа которых меньше 10 тыс. м куб, от обязанности устанавливать средств дистанционной передачи данных", – отмечено в документе.

Проект постановления обнародован для общественного обсуждения на сайте комиссии. Предложения и замечания принимаются в течение месяца – до 19 апреля.

Как сообщалось, НКРЭКУ в июле 2018 года решила перенести предельный срок оборудования коммерческих узлов учета газа системами дистанционной передачи показателей на 1 мая 2019 года.

Теги: #газ #грс #нкрэку
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