МХП в 2018 г. сократил чистую прибыль на 44,3%

Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в прошлом году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом - до $128 млн.

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в среду, ее выручка в 2018 году увеличилась на 21% - до $1,556 млрд.

Валовая прибыль МХП выросла на 6% - до $420 млн, операционная сократилась на 14%, до $315 млн.

EBITDA компании в 2018 году сократилась на 2% - до $450 млн, EBITDA маржа снизилась до 29% с 36%.