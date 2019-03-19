"Нафтогаз" в апреле предложит промпотребителям цену на природный газ на 16% ниже цены по ПСО

НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2019 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям, до 7 тыс. 188 грн за 1 тыс. куб м (с НДС), что на 16% меньше цены на газ, отпускаемый в Украине по специальным обязательствам (ПСО) для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Согласно сообщению пресс-службы НАК, цена на газ для промпотребителей в апреле снизится на 19,1% по сравнению с ценой в марте. Указанная стоимость актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, на условиях предоплаты и при отсутствии долгов перед компанией.

Пользуясь выгодной рыночной ситуацией, "Нафтогаз Украины" также намерен в апреле снизить цену на природный газ для своих бытовых потребителей в Кировоградской и других областях. Стоимость будет снижена на 2% (по сравнению с ценой газа, отпускаемого другими компаниями по ПСО – 8 тыс. 550 грн за 1 тыс. куб м) – до 8 тыс. 380 грн за 1 тыс. куб м (с НДС) за счет не применения максимальной торговой надбавки, позволенной законодательством.

Ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2019 года, для промышленных потребителей, работающих на условиях оплаты в течение или после периода поставки, "Нафтогаз" дополнительно обнародует до конца месяца с учетом рыночной конъюнктуры.