Экономика

19:08 19.03.2019

МЭРТ создало рабгруппу по защите Украины в возможном арбитраже относительно леса-кругляка

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МЭРТ создало рабгруппу по защите Украины в возможном арбитраже относительно леса-кругляка

 Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) создало межведомственную рабочую группу (МРГ) для разработки стратегии защиты Украины в арбитраже относительно моратория на экспорт необработанной древесины (леса-кругляка), если его инициирует европейская сторона.

Как свидетельствует обнародованный на сайте министерства приказ, МРГ возглавил госсекретарь МЭРТ Алексей Перевезенцев.

МРГ должна определить механизмы урегулирования вопросов относительно моратория на экспорт леса-кругляка в рамках Соглашения об ассоциации, а если европейская сторона инициирует арбитражную процедуру, принимает участие в согласовании состава арбитражной группы, а также принимает участие в привлечении юридических советников, независимых экспертов и экономических советников, указывается в положениях о рабгруппе.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматеривалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород сосны – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб.м. в год на срок действия запрета вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-круляка.

В то же время ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по мораторию на экспорт необработанной древесины, что является первым шагом на пути решения споров.

Теги: #группа #лес #мэрт
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