Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $67,51 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник после приближения стоимости WTI к максимуму с ноября прошлого года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 кв опустилась на $0,03 (0,04%) - до $67,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,12 (0,2%) - до $58,97 за баррель.

Поддержку рынку оказывают заверения ОПЕК в приверженности восстановлению баланса спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи.

Как сообщалось, по итогам заседания в воскресенье-понедельник страны ОПЕК+ согласились увеличить объем сокращений нефтедобычи сверх условий достигнутого в прошлом году соглашения.

В то же время, неослабевающая добыча сланцевой нефти в США одновременно с сохраняющимися опасениями замедления темпов глобального экономического роста, продолжают сдерживать цены на нефть, отмечают эксперты.

Одним из последствий ослабления темпов подъема мировой экономики, в частности, из-за торгового спора США и Китая, может стать уменьшение глобального спроса на нефть, пишет Dow Jones.

"Хотя мы полагаем, что ОПЕК преуспеет в ребалансировке нефтяного рынка, по крайней мере, в первом полугодии 2019 года, у нас остаются опасения в отношении спроса на нефть, - говорится в обзоре JBC Energy. - Глобальный спрос на нефть в начале текущего года остается сдержанным".

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством торговли в среду в 16:30 кв. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

Тем временем, пожар на нефтехранилище рядом с Хьюстоном продолжается третьи сутки подряд. Во вторник загорелись два дополнительных резервуара с нефтепродуктами, в связи с чем общее число горящих объектов достигло восьми, сообщила Intercontinental Termonals Co., владелец нефтехранилища.