Экономика

16:42 19.03.2019

Кабмин может досрочно прекратить полномочия одного из независимых членов набсовета "Нафтогаза"

1 мин читать
Кабмин может досрочно прекратить полномочия одного из независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины намерен досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Стивена Хейсома (Steven Haysom).

По данным агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий вопрос будет рассмотрен на правительственном заседании 20 марта.

Как сообщалось, еще в июле 2018 года глава наблюдательного совета НАК Клер Споттисвуд (Clare Spottiswoode) обратилась к премьер-министру Украины с просьбой исключить из состава НС Стивена Хейсома, поскольку последний не намерен подписывать контракт члена НС "Нафтогаза" и не посещает заседания органа.

В состав НС "Нафтогаза" входят К.Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин, Владимир Кудрицкий и Сергей Попик (все трое - Украина).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #набсовет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:16 19.03.2019
"Нафтогаз" начал расследование операции по продаже газа "ЭРУ Трейдинг"

"Нафтогаз" начал расследование операции по продаже газа "ЭРУ Трейдинг"

15:54 19.03.2019
Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

09:15 19.03.2019
У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

22:34 18.03.2019
У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

У президента достаточно полномочий для снижения тарифов на газ, утверждает Тимошенко

18:22 18.03.2019
Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

11:51 18.03.2019
Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

11:48 18.03.2019
Иран запустил в эксплуатацию 4 новых фазы разработки Южного Парса

Иран запустил в эксплуатацию 4 новых фазы разработки Южного Парса

11:21 18.03.2019
Smart Energy вышла на суточную добычу природного газа в 1 млн куб. м

Smart Energy вышла на суточную добычу природного газа в 1 млн куб. м

09:31 18.03.2019
"Укртрансгаз" объявил тендеры на поставку до конца года 1,37 млрд куб. м газа

"Укртрансгаз" объявил тендеры на поставку до конца года 1,37 млрд куб. м газа

10:16 16.03.2019
Мининфраструктуры предлагает Кабмину назначить первым замом министра Пограничного, заместителями – Ткачука и Зубко

Мининфраструктуры предлагает Кабмину назначить первым замом министра Пограничного, заместителями – Ткачука и Зубко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривни в 2018г снизилось - НБУ

"Нафтогаз" начал расследование операции по продаже газа "ЭРУ Трейдинг"

Каменец-Подольская СЭС на 64 МВт, построенная инвесторами ICU и VR Capital Group, начала работу в Хмельницкой области

Правительство не намерено откладывать процесс повышение пенсий - Розенко

Минфин Украины ожидает 1-го пересмотра программы stand by МВФ в мае-июне

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа инвесторов из 19 стран подала в суд на Danske, требуя возместить ущерб в $475 млн

Количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривни в 2018г снизилось - НБУ

Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $67,51 за баррель

Каменец-Подольская СЭС на 64 МВт, построенная инвесторами ICU и VR Capital Group, начала работу в Хмельницкой области

Французская авиакомпания Aigle Azur откроет прямой рейс Париж-Киев с 18 апреля

Правительство не намерено откладывать процесс повышение пенсий - Розенко

Минфин Украины ожидает 1-го пересмотра программы stand by МВФ в мае-июне

"Укрзализныця" запустит поезд Житомир - Одесса с 31 марта

Саудовская Аравия в январе снизила экспорт и добычу нефти - JODI

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА