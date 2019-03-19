Кабмин может досрочно прекратить полномочия одного из независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины намерен досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Стивена Хейсома (Steven Haysom).

По данным агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий вопрос будет рассмотрен на правительственном заседании 20 марта.

Как сообщалось, еще в июле 2018 года глава наблюдательного совета НАК Клер Споттисвуд (Clare Spottiswoode) обратилась к премьер-министру Украины с просьбой исключить из состава НС Стивена Хейсома, поскольку последний не намерен подписывать контракт члена НС "Нафтогаза" и не посещает заседания органа.

В состав НС "Нафтогаза" входят К.Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин, Владимир Кудрицкий и Сергей Попик (все трое - Украина).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.