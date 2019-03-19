Каменец-Подольская СЭС на 64 МВт, построенная инвесторами ICU и VR Capital Group, начала работу в Хмельницкой области

Крупнейшая солнечная станция в Хмельницкой области - Каменец-Подольская СЭС пиковой мощностью около 64 МВт - введена в эксплуатацию 19 марта.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы ICU, эксплуатирует станцию компания "Подольскэнерго", а инвесторами проекта на паритетной основе выступили ICU и инвестфонд VR Capital Group (США), вложив $55 млн.

"Иностранные инвесторы обратили внимание на существенный прогресс, который сделала Украина после Революции достоинства, несмотря на огромные трудности, с которыми ей пришлось столкнуться с того времени. Инвестировав в Украину более одного миллиарда долларов, мы являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов страны и готовы продолжить поддержку украинской экономики. Мы также гордимся, вместе с нашими партнерами из ICU, своим вкладом в развитие "зеленой" энергетики в Украине", - заявил на церемонии открытия станции президент VR Сapital Group Ричард Дейтц.

Предполагается, что СЭС на территории села Пановцы будет генерировать 68 ГВт-ч "чистой" электроэнергии в год, что снизит выбросы СО2 на 67 тыс. тонн ежегодно.

По словам управляющего партнера ICU Макара Пасенюка, которого цитирует пресс-служба, Каменец-Хмельницкая СЭС является первым из трех совместных проектов ICU и VR Capital Group в сфере альтернативной энергетики Украины.

"В ближайшее время планируется запуск нашей второй солнечной электростанции – мощностью 35 МВт в Херсонской области. Также на начальной стадии строительства находится ряд средних по размеру СЭС в Николаевской области. Уверены, что наши проекты окажут весомую поддержку национальному курсу по достижению энергонезависимости Украины и сокращению объема вредных выбросов в атмосферу", - добавил М.Пасенюк на церемонии пуска станции в Каменец-Подольском.

По сообщению пресс-службы, проектирование и строительство СЭС длилось семь месяцев. На станции установлены 220 000 монокристаллических модулей производства Longi-Solar, силовые трансформаторы произведены компанией ETD (Skoda). Генеральным подрядчиком строительства выступила украинская компания по проектированию и строительству объектов возобновляемой энергетики и распределительных сетей - KNESS. Более 50% комплектующих станции изготовлены на украинских предприятиях.

"Подольскэнерго" создала 45 новых рабочих мест и ежегодно будет уплачивать 2,6 млн грн в качестве арендных платежей за пользование земельным участком.

VR Capital Group Ltd., действующая через свои основные дочерние компании, включая VR Advisory Services Ltd. (все вместе - VR Capital Group), является управляющим активами альтернативного типа общей стоимостью более $4,5млрд. Клиентская база VR Capital Group в основном состоит из институциональных инвесторов из США и Западной Европы, а также включает университетские фонды, благотворительные организации, семейные фонды и средства институциональных распорядителей активами.

Группа ICU основана в 2006 году специалистами из ING, является лидером по управлению активами в Украине, ее портфель превышает $500 млн. Владельцем группы является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.