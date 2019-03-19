Экономика

13:44 19.03.2019

Французская авиакомпания Aigle Azur откроет прямой рейс Париж-Киев с 18 апреля

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Французская авиакомпания Aigle Azur откроет прямой рейс Париж-Киев с 18 апреля

Французская авиакомпания Aigle Azur откроет прямой рейс между аэропортами Париж-"Орли" и Киев-"Борисполь" с 18 апреля 2019 года сообщается в пресс-релизе компании.

Как отмечают в компании, новый маршрут откроет для пассажиров Aigle Azur возможности выбора удобного графика перелетов между двумя странами, а также дополнительные преимущества в стыковочных перелетах из/в Португалию, Алжир, Бразилию и Китай.

Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Теги: #киев #париж #aigle_azur #авиаперелеты
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