Экономика

11:32 19.03.2019

Минфин Украины ожидает 1-го пересмотра программы stand by МВФ в мае-июне

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Минфин Украины ожидает 1-го пересмотра программы stand by МВФ в мае-июне

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ), работавшая в Украине предыдущие две недели, достаточно позитивно оценила выполнение условий программы stand by, однако оценочная миссия по ней ожидается только в мае-июне, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Если смотреть, где мы сейчас в программе, то подавляющую часть вещей, которые мы должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем", – сказала она в эфире "Радио НВ" 18 марта вечером.

Министр финансов также сообщила, что вскоре ожидается визит технической миссии МВФ по реформированию Государственной фискальной службы, которая будет разделена на налоговую и таможенную.

В то же время О.Маркарова подтвердила, что МВФ, как и другие доноры Украины, в частности, ЕС, G-7, обеспокоен решением Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

"Работают юристы, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Все наши партнеры поднимают этот вопрос, так как незаконное обогащение было частью антикоррупционной реформы", – отметила министр финансов.

Она напомнила, что в своем решении Конституционный суд указал, что поддерживает борьбу с коррупцией. "Надеюсь, как было сказано "А", будет сказано "Б", – заявила О.Маркарова.

По ее словам, экспертов МВФ также беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор не стартовала, несмотря на принятый в прошлом году новый прогрессивный закон.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале того же года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

После решения КС президент и депутаты зарегистрировали уже 13 законопроектов о новом введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Президент Петр Порошенко 7 марта призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

В то же время МВФ, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех указанных законопроектов из-за их несовершенства.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", доноры считают необходимым наличие у законопроекта позитивной предварительной экспертизы КС, чтобы исключить повторную отмену. Другими желательными условиями называется сохранение ответственности (отсутствие амнистии) за незаконное обогащение в период действия отмененной Конституционным судом статьи, а также относительная возможность реализации новой ее формулировки на практике.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Теги: #минфин #маркарова #мвф
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