Экономика

10:17 19.03.2019

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков

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Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 марта.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата  Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)  Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) 
15.03    71.5 (18.0;14) 

Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков

Дата  Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)  Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) 
13.03  7612.0 (16.0)   
14.03  6630.0 (16.0)   
15.03  7892.0 (16.0)   
18.03  10704.0 (16.0)   

Данные НБУ

Теги: #нбу #нацбанк
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