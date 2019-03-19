Операции НБУ по регулированию ликвидности банков
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 марта.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|15.03
|71.5 (18.0;14)
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.03
|7612.0 (16.0)
|14.03
|6630.0 (16.0)
|15.03
|7892.0 (16.0)
|18.03
|10704.0 (16.0)
Данные НБУ