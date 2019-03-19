Экономика

10:16 19.03.2019

Новые станции метро на Виноградарь откроются в декбаре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

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Новые станции метро на Виноградарь откроются в декбаре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко президенту Украины Петру Порошенко в ходе осмотра строительных работ.

"В декабре 2021 года две станции будут открыты", – сказал городской голова.

Отвечая на вопрос президента о судьбе метро в левобережный микрорайон Троещина, В.Кличко отметил, что "без строительства моста ни о каком строительстве метро речи не может быть".

"Строительство метро – это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования", – отметил мэр.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по строительству моста, и летом или ближе к осени все ржавые конструкции на мосту будут демонтированы.

"Визуально летом все киевляне заметят, что работы идут. Моя задача – за два следующих года сделать автосообщение между левым и правым берегом", – подчеркнул В.Кличко.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с АО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro. "В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии", - сообщила тогда пресс-служба Киевского метрополитена.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

В рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. При этом станция "Мостицкая" будет строиться как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" и последующие предусмотрено строить открытым способом как неглубокие.

Как сообщил президенту один из руководителей строительства, в связи с удлинением Сыреко-Печерской линии потребует также строительство второго депо.

Теги: #киев #метро #троещина #виноградарь
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