Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020 годах может увеличиваться в 90 раз, как это было в 2018 году, считает директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Бахтин.

" Количество операций с помощью смартфонов в 2018 году выросло в 90 раз… Мой прогноз на ближайшие два года - тренды развития NFC-платежей будут примерно такими же, как мы их наблюдали в 2018 году", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в понедельник.

Ю.Бахтин прогнозирует, что в ближайшие годы количество бесконтактных платежей будет расти за счет оплат при помощи носимых устройств (часы, браслеты, фитнес-трекеры).

По его словам, в 2018 году Украина вошла топ-5 стран в мире по количеству бесконтактных платежей при помощи различных цифровых решений.