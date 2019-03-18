Экономика

16:25 18.03.2019

Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

1 мин читать
Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020 годах может увеличиваться в 90 раз, как это было в 2018 году, считает директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Бахтин.

" Количество операций с помощью смартфонов в 2018 году выросло в 90 раз… Мой прогноз на ближайшие два года - тренды развития NFC-платежей будут примерно такими же, как мы их наблюдали в 2018 году", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в понедельник.

Ю.Бахтин прогнозирует, что в ближайшие годы количество бесконтактных платежей будет расти за счет оплат при помощи носимых устройств (часы, браслеты, фитнес-трекеры).

По его словам, в 2018 году Украина вошла топ-5 стран в мире по количеству бесконтактных платежей при помощи различных цифровых решений.

Теги: #мнение #бахтин #смартфоны #украина #оплата #mastercard #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 18.03.2019
Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

16:24 18.03.2019
В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

16:17 18.03.2019
Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

16:10 18.03.2019
Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

Нардеп Березенко заявляет, что встретится со следователем в Раде

15:38 18.03.2019
Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

15:37 18.03.2019
Австралия расширила санкции в отношении РФ

Австралия расширила санкции в отношении РФ

15:05 18.03.2019
Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

Кучма и Йованович обсудили избирательную кампанию президента Украины

14:51 18.03.2019
ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

ЦИК до 25 марта должна завершить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

14:51 18.03.2019
Вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

Вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

14:51 18.03.2019
В Раде могут создать рабгруппу для подготовки доработанного законопроекта об ответственности за незаконное обогащение – нардеп

В Раде могут создать рабгруппу для подготовки доработанного законопроекта об ответственности за незаконное обогащение – нардеп

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 71,5 млн грн

Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

Deutsche Bank и Commerzbank официально подтвердили факт переговоров о слиянии

"Киевводоканал" объявил международный тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации на $1 млрд

Ставка привлечения кредита под гарантии ВБ составила около 4% - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ рекомендовал МЭРТ устранить нарушения нормы бесплатной маркировки товаров

Анонимные компании из офшоров владеют британской недвижимостью на $132 млрд

OneWeb привлекла $1,25 млрд в рамках самого крупного для компании раунда финансирования

НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 71,5 млн грн

Временный запрет местным бюджетам на депозиты не касается размещенных до ее введения средств – Минфин

Винницкий молокозавод "Рошен" в 2018г сократил чистую прибыль вчетверо

Поступления в Пенсионный фонд Украины за 2 мес.-2019 выросли на 59% к 2 мес-2018

Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций "Укрытие" на 2,5 млрд грн

"Укрзализныця" в 2018 г. увеличила уплату налогов на 16,6%

Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА