Экономика

16:03 18.03.2019

АМКУ рекомендовал МЭРТ устранить нарушения нормы бесплатной маркировки товаров

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АМКУ рекомендовал МЭРТ устранить нарушения нормы бесплатной маркировки товаров

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) привести в соответствие нормативно-правовую базу относительно бесплатной маркировки штрих-кодами товаров или устранить нарушения этих норм, поскольку единственный предоставитель таких услуг - Ассоциация товарной нумерации "ДжиЭс1 Украина", выдает соответствующие сертификаты на платной основе.

"Приказ МЭРТ устанавливает, что свидетельство о присвоении штрих-кода выдается бесплатно. Ассоциация товарной нумерации в соответствии с положениями о штриховом кодировании выдает такие свидетельства бесплатно, но на самом деле выдает их при условии, что компания, которая получает штрих-код, является ее членом и соответственно платит ежегодные взносы, в том числе за регистрацию штрих-кода", – прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" представитель АМКУ.

В Украине ряд компаний подпадают под обязательное штриховое кодирование. В частности, обязательной маркировке штриховыми кодами GS1 подлежат алкогольные напитки и табачные изделия, экземпляры аудиовизуальных товаров и фонограмм, медицинские препараты и другие товары.

АМКУ в ходе исследования не увидел нарушений законодательства о защите экономической конкуренции со стороны "ДжиЭс1 Украина".

В то же время комитет рекомендовал МЭРТ или внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, учитывая текущую ситуацию, и предусмотреть внесение платы, или принять другие меры - например, контроль соблюдения текущих условий положений.

"В министерстве должны определиться: это будет платно; на условиях ассоциации; или бесплатно. И тогда государство должно контролировать, действительно ли на бесплатной основе предоставляются такие услуги. Но поскольку компания ("ДжиЭс1 Украина" – ИФ) является членом всемирной ассоциации GS1 AISBL и уплачивает членские взносы там, ей для собственного развития в любом случае необходимы членские взносы", – подытожили в ведомстве.

Теги: #мэрт #маркировка #товары #амку
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